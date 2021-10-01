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Московским пенсионерам рассказали, какие госуслуги они могут получить онлайн и офлайн

Илья Ашуров

Город
Московским пенсионерам рассказали, какие госуслуги они могут получить онлайн и офлайн
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Пожилые жители столицы могут получать государственные услуги в центрах «Мои документы», а также в онлайн-формате на городских и федеральных порталах.

В центрах госуслуг «Мои документы» пенсионеры могут оформить карту москвича, подать заявление на оказание материальной помощи и единовременную выплату в связи с юбилеем супружеской жизни. Также пожилые жители города могут возместить расходы на проезд в санаторий и встать на учет для получения бесплатной путевки.

— Граждане, имеющие заслуги в области культуры, заслуженные работники летно-испытательного состава, представители отдельных категорий работающих пенсионеров могут претендовать на ежемесячные компенсационные выплаты к пенсии, — говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

На портале Федеральной налоговой службы пожилые москвичи могут оформить льготы на земельный и транспортный налог, а также на налог на физических лиц и на имущество.

Некоторые категории московских пенсионеров могут оформить денежную компенсацию на оплату стационарного телефона на сайте mos.ru. Также на этом портале можно подать заявку на социальную доплату к пенсии, положенную неработающим пенсионерам.

Мужчины с 60 лет и женщины с 55 лет имеют право на единовременную выплату средств пенсионных накоплений. За раз всю сумму накоплений могут получить мужчины 1953–1967-х годов рождения и женщины 1957–1966-х годов рождения. При этом они должны были официально работать в период с 2002 по 2004 год.

Также выплаты могут получить все россияне, которые участвовали в программе государственного софинансирования пенсионных накоплений. Единовременная выплата не распространяется на граждан РФ, которые имеют накопительную пенсию.

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