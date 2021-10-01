Путин поручил уточнить прогноз социально-экономического развития России

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил уточнить основные параметры прогноза социально-экономического развития страны и оценить изменения бюджета вплоть до 2024 года. Поручения главы государства были опубликованы в пятницу, 1 октября, на сайте Кремля.

Предоставить соответствующие уточнения и оценку по данным вопросам необходимо до 4 февраля 2022 года.

— Правительству Российской Федерации: обеспечить уточнение основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и провести оценку изменения основных параметров федерального бюджета на период 2022–2024 годов, — говорится в сообщении.

Ответственным за выполнение поручения назначили главу Кабмина Михаила Мишустина.

До этого Путин призвал начать переселение людей из аварийного жилья с 2022 года.

13 сентября глава государства поручил предусмотреть в бюджете на следующий год 45 миллиардов рублей на расселение аварийного жилья в разных регионах страны.

Кроме того, в понедельник, 27 сентября, стало известно, что российский лидер поручил сократить количество контрольных для учеников школ. По словам Путина, такая мера позволит обеспечить «обоснованный режим контроля знаний». Предложение президента направили в Рособрнадзор, Министерство просвещения и региональные власти.