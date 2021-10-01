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«Бинго»: адвокат рассказал, что будет с финансовым состоянием овдовевшего Шаляпина

Полина Долганова

Общество
«Бинго»: адвокат рассказал, что будет с финансовым состоянием овдовевшего Шаляпина
Фото: Instagram-аккаунт Прохора Шаляпина

Звездный адвокат Сергей Жорин рассказал о том, что будет с финансовым состоянием шоумена Прохора Шаляпина после того, как его жена скончалась от коронавирусной инфекции.

Юрист уверен, что вдовец может претендовать на неплохое наследство.

— В случае, если у них был действительно официально зарегистрирован брак и не было завещания или в нем был указан Прохор, то в его жизни, возможно, наконец-то наступило бинго, и он сам может являться завидным женихом, — заявил Жорин в разговоре с Пятый каналом.

Супруга Прохора Шаляпина Татьяна Клаудия Девис скончалась в возрасте 42 лет. Об этом стало известно в четверг, 30 сентября, из прощального поста Шаляпина в его Instagram-аккаунте. Шаляпин признался, что ему сложно поверить в смерть своей жены. Он подчеркнул, что всегда будет помнить и любить супругу.

В конце июля стало известно, что Прохор Шаляпин сыграл свадьбу с миллионершей Татьяной Клаудией Девис. Торжество в одном из самых дорогих отелей Лас-Вегаса обошлось молодоженам в 15 миллионов рублей.

Позднее Дэвис попала в больницу с поражением легких. Женщину ввели в искусственную кому и поместили под аппарат искусственной вентиляции легких.

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