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В России выявили два отвечающих за развитие сердечных заболеваний гена

Полина Долганова

Общество
В России выявили два отвечающих за развитие сердечных заболеваний гена
Гены

Российские научные организации определили два гена, которые отвечают за развитие редких сердечных заболеваний, а также создали новую модель ранней диагностики наследственных эндокринных недугов. Об этом в пятницу, 1 октября, рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова.

По ее словам, в стране были созданы 15 новых центров мирового уровня, которые работают по различным направлениям. В четырех из них специалисты занимаются изучением персонализированной медицины.

— Буквально недавно мы рассматривали их первые результаты по итогам работы, и я должна сказать, что здесь также проводятся исследования, которые имеют перспективные, серьезные результаты, — сказала она.

Голикова подытожила, что в скором времени в России проведут клинические исследования в рамках развития новой модели диагностики на ранних стадиях болезней. По итогам исследований новые технологии будет внедрены в систему практического здравоохранения, передает РИА Новости.

Недавно студенты из разных регионов России представили свои уникальные разработки на фестивале науки и технологий «Техносреда», который прошел в Москве.

Так студенты из Томска создали медицинский браслет, который напомнит о приеме лекарств, а также будет служить средством для их хранения. Нужные таблетки помещаются в ячейки устройства, а в настройках браслета устанавливается время их приема.

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