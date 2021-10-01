День паука отметят в столичном Биологическом музее
Биологический музей имени Тимирязева 10 октября приглашает горожан на семейный праздник День паука. Здесь можно будет понаблюдать за живыми пауками, узнать, что они едят, и закрепить знания на мастер-классах.
В программе мероприятия: живая экспозиция пауков и других террариумных животных, теневой спектакль «Муха-Цокотуха», биологическая подвижная игра «Накорми паука», лекция «Ужасные и прекрасные пауки», демонстрация фондовых коллекций и творческие мастерские.
Взрослые и дети узнают, какие бывают пауки, чем они питаются, как размножаются; сколько у пауков ног, глаз, а также откуда они берут паутину; чем пауки отличаются от насекомых; сколько существует пауков, когда они появились и где обитают; какие пауки ядовитые, а каких можно спокойно брать в руки.
Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте музея.
3 октября Биологический музей зовет горожан на праздничную программу «Самый теплый день», приуроченную ко Дню старшего поколения. Посетители смогут принять участие в постановке спектакля в теневом театре и мастер-классах, посмотреть мультфильмы и поиграть.
А 2 октября здесь же пройдет выставка грызунов «Дружные хвосты».
Перед посетителями предстанут хомяки, морские свинки, белки дегу и песчанки. Здесь можно узнать, что хомяк живет в лесостепи и достигает в длину 30 сантиметров, запасает на зиму до 90 килограммов корма, а разные сорта семян складывает отдельно.