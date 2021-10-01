День паука отметят в столичном Биологическом музее

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Россия, Москва, Малая Грузинская улица, 15 Карта всех событий

Биологический музей имени Тимирязева 10 октября приглашает горожан на семейный праздник День паука. Здесь можно будет понаблюдать за живыми пауками, узнать, что они едят, и закрепить знания на мастер-классах.

В программе мероприятия: живая экспозиция пауков и других террариумных животных, теневой спектакль «Муха-Цокотуха», биологическая подвижная игра «Накорми паука», лекция «Ужасные и прекрасные пауки», демонстрация фондовых коллекций и творческие мастерские.

Взрослые и дети узнают, какие бывают пауки, чем они питаются, как размножаются; сколько у пауков ног, глаз, а также откуда они берут паутину; чем пауки отличаются от насекомых; сколько существует пауков, когда они появились и где обитают; какие пауки ядовитые, а каких можно спокойно брать в руки.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте музея.

3 октября Биологический музей зовет горожан на праздничную программу «Самый теплый день», приуроченную ко Дню старшего поколения. Посетители смогут принять участие в постановке спектакля в теневом театре и мастер-классах, посмотреть мультфильмы и поиграть.

А 2 октября здесь же пройдет выставка грызунов «Дружные хвосты».

Перед посетителями предстанут хомяки, морские свинки, белки дегу и песчанки. Здесь можно узнать, что хомяк живет в лесостепи и достигает в длину 30 сантиметров, запасает на зиму до 90 килограммов корма, а разные сорта семян складывает отдельно.