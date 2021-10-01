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Человек пострадал в ДТП с «Газелью» на Варшавском шоссе

Илья Ашуров

Происшествия
Человек пострадал в ДТП с «Газелью» на Варшавском шоссе
Фото: mos.ru
Россия, Москва, Варшавское шоссе, вл179с1 Карта всех событий

В ДТП на юго-западе столицы произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщает пресс-служба столичной ГИБДД.

Легковой автомобиль Skoda столкнулся с «Газелью» рядом с домом 179 на Варшавском шоссе. По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением.

— В аварии пострадал водитель легкового автомобиля, которого нарядом скорой помощи с предварительным диагнозом «травматическая ампутация второго, третьего и четвертого пальцев левой руки» госпитализировали в медучреждение, — говорится в сообщении.

В настоящее время движение на месте ДТП затруднено. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Это уже второе ДТП на Варшавском шоссе за 1 октября. Ранее столкнулись два автомобиля на автодороге перед развязкой с МКАД. Движение в сторону центра свободно по двум полосам из четырех.

До этого сообщалось, что столичная ГИБДД подвела итоги за восемь месяцев текущего года, согласно которым Новая Москва оказалась территорией с наибольшим показателем смертности по ДТП в столице.

Так, с января по август на территории Москвы зарегистрировали 2528 столкновений транспортных средств, в результате которых 55 человек погибли и 3146 получили травмы.

Наибольшее число аварий с начала года произошло на юге Москвы — 359 ДТП, в которых пять человек погибли и 446 пострадали.

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