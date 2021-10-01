Суд арестовал на 10 суток блогера, устроившего вульгарную съемку у храма Василия Блаженного

Фото: Telegram / Москва с огоньком

Замоскворецкий суд Москвы арестовал на 10 суток блогера Руслана Бобиева, который устроил вульгарную фотосессию у храма Василия Блаженного. Об этом в пятницу, 1 октября, «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда.

По словам собеседника «ВМ», блогеру также предстоит выплатить штраф в размере пяти тысяч рублей. Пресс-секретарь суда отметил, что после отбывания наказания его депортируют из России. По данным СМИ, блогер сам настоял на этом.

До этого на 10 суток арестовали подругу Бобиева Анастасию Чистову. Девушка также была участницей фотосессии.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по городу заявили, что материалы по делу молодых людей направлены в территориальное подразделение Следственного комитета Российской Федерации для правовой оценки и принятия процессуального решения.

— Учитывая, что действия молодых людей носили публичный, демонстративный характер, выражали явное неуважение к обществу и содержали признаки оскорбления чувств верующих, собранные полицейскими материалы направлены в территориальное подразделение Следственного комитета Российской Федерации для правовой оценки и принятия процессуального решения, — заключили в пресс-службе ГУ МВД по городу

30 сентября стало известно, что сотрудники полиции задержали блогера Руслана Бобиева. Мужчина снялся с девушкой на фоне храма Василия Блаженного в провокационной позе.

Сотрудники правоохранительных органов задержали блогера и его спутницу. Позднее мужчина записал видео, в котором публично извинился.