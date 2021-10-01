«Не знает, куда бежать»: друг Шаляпина рассказал о состоянии артиста после смерти жены

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Супруга Прохора Шаляпина Татьяна Клаудия Девис скончалась в возрасте 42 лет от COVID-19. Она умерла в больнице, так и не придя в себя после медикаментозной комы. Прохор Шаляпин тяжело переносит смерть супруги. Об этом рассказал его друг Георгий Кирьянов.

— Прохору ужасно плохо. Не знает, что делать, куда бежать. Говорит, что в Америке не разрешены прощания из-за ковида, сразу кремация без возможности даже подойти к закрытому гробу. Не описать его состояние сейчас, он подавлен как никогда, — поделился Кирьянов.

По его мнению, всем, кто считал, что заболевание Татьяны Клаудии — это пиар-ход, «должно быть стыдно».

Кирьянов отметил, что Шаляпин не осознает случившиеся до конца, ведь несколько месяцев назад возлюбленные сыграли свадьбу. На которой, предположительно, и заболела Татьяна Клаудия. К слову, родители миллионерши тоже переболели коронавирусом, но без каких-либо осложнений.

В конце июля стало известно, что Прохор Шаляпин сыграл свадьбу с миллионершей Татьяной Клаудией Девис. Торжество в одном из самых дорогих отелей Лас-Вегаса обошлось молодоженам в 15 миллионов рублей.

Позднее Дэвис попала в больницу с коронавирусом и поражением легких. Женщину ввели в искусственную кому и поместили под аппарат искусственной вентиляции легких.

30 сентября стало известно, что Татьяна Клаудия Девис скончалась в возрасте 42 лет.