Астрологи рассказали, обладатели каких мужских и женских имен скоро разбогатеют

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Астрологи назвали пять мужских и пять женских имен, обладатели которых в ближайшее время станут богатыми.

Звезды пророчат финансовое благополучие Ивану, Михаилу, Валерию, Антону и Арсению. Счастливые обладатели этих имен в скором времени значительно приумножат свое состояние.

— Деньги сами идут в руки их обладателям, — сообщили астрологи.

Что касается прекрасной половины человечества, то имена Мария, Вероника и Виолетта, Татьяна и Светлана принесут своим обладательницам богатство и финансовое благополучие в ближайший месяц, сообщает ФАН.

— Женщины с этими именами получат большие средства. Кроме того, в их личной жизни произойдут счастливые события, — отметили эксперты.

Ранее астролог Лиана Жемчужная перечислила самые ревнивые знаки зодиака. Тельцы крайне ревнивы, но стараются не показывать этого. Второй ревнивый знак зодиака — Рак. Если вторая половинка Раков посмотрит в сторону, то тут же случится бурная сцена выяснения отношений. Также ревнивы Козероги. Если у них возникают подозрения относительно верности партнера, они не успокоятся, пока не узнают правду.