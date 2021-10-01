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Пассажирам метро Москвы предложили пройти диагностику когнитивных заболеваний

Анастасия Волоснова

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Пассажирам метро Москвы предложили пройти диагностику когнитивных заболеваний
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, метро Курская Карта всех событий

На станциях московского метро «Курская», «Маяковская», «Тургеневская» и «Киевская» жители столицы смогут пройти тестирование на когнитивные заболевания. Об этом рассказали в пятницу, 1 октября, в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

На станциях открыли специальные зоны. Тестирование поможет бесплатно выявить на ранней стадии проблемы с памятью, восприятием информации. Провериться в спецзонах могут люди любого возраста.

Проект благотворительного фонда «Память поколений» и ВОД «Волонтеры-медики» будет работать в столичном метро до 3 октября, пишет агентство городских новостей «Москва».

Мэр Москвы Сергей Собянин в День пожилых людей открыл городской клуб для людей старшего поколения «Мой социальный центр». Здание расположено на Алма-Атинской улице в районе Братеево. По словам главы города, было важно создать центр не для выдачи пособий и решения бюрократических проблем, а для общения и отдыха пожилых жителей столицы.

В пятницу, 1 октября, во всем мире отмечается День пожилых людей. Как власти столицы поддерживают и заботятся о москвичах старшего поколения, накануне праздника узнала «Вечерняя Москва».

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