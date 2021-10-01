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2023 год в России объявят Годом педагога и наставника

Анастасия Колоскова

Общество
2023 год в России объявят Годом педагога и наставника
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Президент России Владимир Путин дал поручение разработать документ о проведении в 2023 году в РФ Года педагога и наставника.

— Представить проект указа президента Российской Федерации о проведении в 2023 году в Российской Федерации Года педагога и наставника, — говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Согласно поручению, соответсвующий документ должен быть готов к 15 июня 2022 года.

Перечень поручений Владимир Путин утвердил по итогам встречи с представителями общественности по вопросам общего образования, которая состоялась 25 августа 2021 года.

Также до 15 ноября следующего года по распоряжению главы государств кабинету министров следует подготовить и утвердить план мероприятий по празднованию в 2023 году 200-летия со дня рождения основоположника российской научной педагогики Константина Ушинского.

В число поручений российского лидера также вошло создание концепции цифровой платформы, которая бы предназначалась для оказания психологической помощи детям и их родителям.

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