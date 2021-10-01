Путин поручил создать концепцию цифровой платформы для психологической помощи детям

Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин дал поручение создать концепцию цифровой платформы, которая бы предназначалась для оказания психологической помощи детям и их родителям.

— Правительству Российской Федерации ... разработать концепцию создания цифровой платформы, предназначенной для оказания психологической помощи несовершеннолетним гражданам, их родителям (законным представителям), а также представить предложения о финансировании расходов, связанных с созданием и функционированием этой платформы, за счет средств, предусмотренных на реализацию национального проекта «Образование», — говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Перечень поручений Владимир Путин утвердил по итогам встречи с представителями общественности по вопросам общего образования, которая состоялась 25 августа 2021 года.

До этого российский лидер предложил на государственном уровне регулировать оборот информационного контента для детей в интернете.

Также в понедельник, 27 сентября, президент РФ предложил сократить количество контрольных и проверочных работ для учеников школ, чтобы обеспечить «обоснованный режим контроля знаний».