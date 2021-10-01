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Российские ученые работают над созданием вакцины от COVID-19 и гриппа

Ирина А. Игнатенко

Общество
Российские ученые работают над созданием вакцины от COVID-19 и гриппа
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.В. Гамалеи работает над созданием гибридной вакцины от коронавируса и гриппа. Об этом рассказал директор института Александр Гинцбург.

Он пояснил, что имеется технология, которая позволяла бы создавать гибридные мультивалентные вакцины. В первую очередь с ее помощью намерены создать вакцину против нескольких штаммов коронавирусной инфекции.

— Если эта технология позволит успешно реализовать наши планы, то следующим этапом будет попытка создания вакцины, которая одновременно объединяет в себе белки и коронавируса, и вируса, гриппа актуальные для данного сезона, — пояснил специалист в комментарии «Радио 1».

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал, чем опасно одновременное заражение гриппом и COVID-19. В этом случае двойное заболевание будет протекать гораздо сложнее. Особенно это опасно для людей старшего возраста и в случае наличия хронических заболеваний.

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