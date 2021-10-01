Микст-инфекция: чем опасно одновременное заражение гриппом и COVID-19

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Россиян предупредили о возникновении микст-инфекции гриппа и коронавируса. Такое заражение может создать сильную нагрузку на организм человека. «Вечерняя Москва» поговорила с врачами и узнала, чем опасна микст-инфекция и кому она грозит сильнее других.

При одновременном заражении коронавирусом и гриппом человек может переносить заболевание тяжело, рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Он уточнил, что речь идет прежде всего о тех, кто не привился против этих инфекций. Кроме того, в группу риска входят пожилые люди за 70 и пациенты с тяжелыми хроническими заболеваниями.

— В таком случае микст-инфекция может протекать тяжелее. Но не потому, что в иммунной системе сложные взаимодействия, а потому что два вируса одномоментно будут работать, вызывая параллельные патологические изменения, — сказал Крючков.

Только прививки, как подчеркнул собеседник «ВМ», помогут обезопасить организм от микст-инфекций. Антигриппозная вакцина защищает от гриппа, а антиковидная работает против COVID-19.

Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков не исключил возможность появления микст-инфекций. Поэтому в сезон простуды, ОРВИ, когда ослабленный иммунитет наиболее подвержен «атаке» вирусных инфекций, важно вакцинироваться и от гриппа.

— Как никогда становится актуальной вакцинация не только от коронавируса, но и от гриппа, — подчеркнул врач.

Шунков также обратил внимание на то, что микст-инфекции грозят в первую очередь лицам, имеющим низкий иммунитет, а также людям с хроническими заболеваниями.

В пятницу, 1 октября, заместитель гендиректора по научной работе центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Агафонов рассказал, что коронавирус при взаимодействии с гриппом и, возможно, другими менее опасными вирусами может изменять иммунную систему и привести к более тяжелому течению ранее легкого инфекционного заболевания. По его словам, последние данные показывают, что в 2020 году ковид практически вытеснил грипп, но появились микст-инфекции, такие как коксаки, микст-инфекция с метапневмовирусом и многими другими вирусами. То есть происходит совместная заболеваемость коронавирусом и другими инфекциями.

В сентябре врач и Александр Мясников предупреждал о том, что в этом году возможен приход «неожиданно злого» гриппа. Чтобы уберечь себя от вируса, по его словам, нужно поставить прививку. Он напомнил, что ежегодно от гриппа в мире умирает около 700 тысяч человек. Причем данные этой статистики необходимо умножить в несколько раз, считает врач.

Вакцинироваться от коронавирусной инфекции и гриппа следует с интервалом в один месяц, рассказывал в беседе с «ВМ» доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский. По его словам, перерыв между прививками делать необходимо, чтобы избежать осложнений.

— Схема иммунизации должна быть следующей: сначала стоит получить обе дозы вакцины от COVID-19, а через 30 дней можно привиться и от гриппа. Совмещать разные вакцины не стоит, — заметил Аграновский. — Никто не проверял такие варианты. Раньше таких вопросов не ставили и не решали, поскольку коронавирус — новая инфекция.

За соблюдение перерыва между вакцинами выступил и доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов. Выдержать месячную паузу нужно, поскольку «вакцины от ковида применяются не так давно». Сбор информации о каких-либо неблагоприятных реакциях организма продолжается, пояснил иммунолог.