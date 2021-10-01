Депздрав опроверг сообщения о нехватке лекарств для онкологических пациентов в Москве

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Все пациенты с онкологическими заболеваниями в Москве обеспечены полным спектром необходимых лекарственных препаратов. Об этом рассказали в пресс-службе столичного депздрава.

В ведомстве уточнили, что до этого в СМИ появилась не соответствующая действительности информация о нехватке препаратов для онкопациентов. Перечисленные проблемы, по данным пресс-службы, являются необоснованными.

— Все онкологические пациенты обеспечены полным спектром лекарственных препаратов, как из списка ЖНВЛП, так и сверх него, — говорится в сообщении на сайте.

31 августа москвичам рассказывали, как помогают онкобольным в рамках проекта «Персональный помощник». Так, более 25 тысяч пациентов с онкологическими заболеваниями и с подозрением на их наличие получили сопровождение в рамках проекта «Персональный помощник» за год его работы.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о московском стандарте онкологической помощи. Так, в Москве планируют расширить лекарственную программу для онкобольных.