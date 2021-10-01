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Ученые рассказали, чем вредны грецкие орехи

Ирина А. Игнатенко

Общество
Ученые рассказали, чем вредны грецкие орехи
Фото: Валентин Звегинцев

Ученые рассказали, какой вред организму могут нанести грецкие орехи.

Несмотря на то что грецкие орехи обычно включают в список самых полезных продуктов, у них имеются недостатки.

Так, в них содержится фитиновая кислота, которая препятствует усвоению железа в организме. Поэтому их не стоит есть с пищей, богатой железом.

Кроме того, продукт способен влиять на прием ряда лекарств. Например, против гипотиреоза — заболевания, связанного со щитовидной железой, передает «Царьград».

Грецкие орехи стоит употреблять в умеренном количестве. Они содержат клетчатку, жирные кислоты омега-3 и антиоксиданты.

До этого диетолог Нурия Дианова рассказала, от каких продуктов стоит отказаться пожилым людям. В частности, им не рекомендуется употреблять в пищу промышленные полуфабрикаты, которые содержат много добавок и усилителей вкуса.

Ученыегрецкие орехиЗдоровье
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