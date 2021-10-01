Олег Тиньков признал свою вину по делу о неуплате налогов в США

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Российский предприниматель Олег Тиньков заключил соглашение с правосудием США и признал вину по одному из эпизодов уголовного дела о неуплате налогов. Он заплатит более 500 миллионов долларов компенсации.

— Виновен, — передает его слова из зала суда РИА Новости.

За пять дней бизнесмен должен внести 506 миллионов долларов компенсации. Суд взял перерыв до ее внесения. Приговор он объявит 29 октября.

До этого сообщалось, что Тиньков не признал свою вину по делу о налоговых нарушениях в суде США. Однако позже предприниматель изменил свою позицию и стал сотрудничать с правосудием.

Судебное разбирательство по экстрадиции бизнесмена проходило в 2020 году в Лондоне по запросу Министерства юстиции США. Американское ведомство обвинило Тинькова в подаче заведомо ложной налоговой декларации. Однако 18 сентября российский бизнесмен Олег Тиньков пришел к соглашению с Министерством юстиции Америки по данному делу. Тогда стороны подали на рассмотрение суда совместное ходатайство, согласно которому они достигли соглашения.