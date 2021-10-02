«Какие классные»: Шепелев запечатлелся на прогулке с младшим сыном

Фото: instagram/dmitryshepelev

Популярный шоумен и телеведущий Дмитрий Шепелев — дважды отец. Старшего сына Платона ему подарила ныне покойная певица Жанна Фриске. А младшего наследника, Тихона, весной этого года родила дизайнер Екатерина Тулупова. Несмотря на занятость и востребованность в профессии, Шепелев принимает активное участие в воспитании детей. Он часто гуляет с грудным Тихоном.

В своем микроблоге в Instagram телеведущий поделился фото, на котором запечатлен во время променада с коляской по центру Москвы. Он облачен в пальто песочного оттенка, поверх которого повязал шарф. А маленький Тихон лежит в коляске. На малыше модный стеганый комбинезон цвета индиго.

Шепелев в посте рассказал подписчикам, как приучить детей есть все, что приготовили родители, а не капризничать. Он отметил, что этот способ придумала его избранница. Она заранее составляет на всю неделю подробное меню, тогда дети все съедают.

Поклонники знаменитости рассказали, как сами справляются с этой проблемой, и оценили фото Шепелева с сыном.

«Секрет прост — ужин становится вдвойне вкуснее при отсутствии обеда»; «Спасибо за идею! Обожаю вашу пару! »; «Какие классные»; «Фото — просто супер», — написали фолловеры.

Орлова объяснила, почему Шепелев перестал вспоминать Фриске. Она уточнила, что сама ассоциируется у Шепелева с тяжелым временем — смертью Фриске, поэтому ведущий хочет прекратить с ней общение.