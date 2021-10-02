Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Какие классные»: Шепелев запечатлелся на прогулке с младшим сыном

Юлия Курганова

Общество
«Какие классные»: Шепелев запечатлелся на прогулке с младшим сыном
Фото: instagram/dmitryshepelev

Популярный шоумен и телеведущий Дмитрий Шепелев — дважды отец. Старшего сына Платона ему подарила ныне покойная певица Жанна Фриске. А младшего наследника, Тихона, весной этого года родила дизайнер Екатерина Тулупова. Несмотря на занятость и востребованность в профессии, Шепелев принимает активное участие в воспитании детей. Он часто гуляет с грудным Тихоном.

В своем микроблоге в Instagram телеведущий поделился фото, на котором запечатлен во время променада с коляской по центру Москвы. Он облачен в пальто песочного оттенка, поверх которого повязал шарф. А маленький Тихон лежит в коляске. На малыше модный стеганый комбинезон цвета индиго.

Шепелев в посте рассказал подписчикам, как приучить детей есть все, что приготовили родители, а не капризничать. Он отметил, что этот способ придумала его избранница. Она заранее составляет на всю неделю подробное меню, тогда дети все съедают.

Поклонники знаменитости рассказали, как сами справляются с этой проблемой, и оценили фото Шепелева с сыном.

«Секрет прост — ужин становится вдвойне вкуснее при отсутствии обеда»; «Спасибо за идею! Обожаю вашу пару! »; «Какие классные»; «Фото — просто супер», — написали фолловеры.

Орлова объяснила, почему Шепелев перестал вспоминать Фриске. Она уточнила, что сама ассоциируется у Шепелева с тяжелым временем — смертью Фриске, поэтому ведущий хочет прекратить с ней общение.

Читайте также:
Дмитрий ШепелевДетипоклонники
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Сейчас вам пошучу на три миллиона

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время ли для милосердия?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Разорванный хоровод пятнадцати сестер

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трудный сирийский вопрос

Ян Арт
Ян Арт

Доллар дешевеет, нефть дорожает

Ирина Апексимова
Ирина Апексимова

Мэтры вернутся на сцену театра

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Немцы выбрали стабильность

Все мнения
О проекте