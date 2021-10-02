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Работающая «другом на час» студентка рассказала об одиночестве москвичей

Юлия Курганова

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Работающая «другом на час» студентка рассказала об одиночестве москвичей
Фото: Pixabay

Студентка и будущий психолог Татьяна работает в Сети другом на час. Она рассказала о том, как одиноки жители Москвы, раскрыв подробности своих рабочих будней.

Сама Татьяна живет в небольшом городе в Сибири. Именно его девушка сначала указала в объявлении о своих услугах на одном из сайтов. Но из-за небольшого количества заявок студентка решила отметить в профиле также Москву.

После изменения геолокации ей стало поступать большое количество звонков от жителей столицы. Люди выходили на связь с Татьяной почти каждый день.

— Это все, что нужно знать об одиночестве в по-настоящему большом городе, — отметила девушка в интервью «Мосленте».

Студентка призналась, что поначалу не верила, что кто-то будет платить за ее услуги. Но потом поняла, что многие люди действительно могут удовлетворить потребность выговориться только таким образом и что за предоставленную им возможность она вправе брать деньги.

Психолог рассказала, как самостоятельно избавиться от эмоционального выгорания. Синдром эмоционального выгорания похож на депрессию. Человеку крайне трудно сосредоточиться и собраться с силами. Его привычный жизненный уклад рушится, а взаимоотношения с окружающими ухудшаются. Причем чаще всего этим синдромом страдают медицинские работники, преподаватели, домохозяйки, молодые мамы и люди, ухаживающие за больными родственниками.

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