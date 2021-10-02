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Врач рассказала о способности COVID-19 изменить внешность человека

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Врач рассказала о способности COVID-19 изменить внешность человека
Фото: Pexels

Трихолог и дерматовенеролог Татьяна Егорова рассказала, что коронавирус способен изменить внешность человека. По ее словам, у некоторых заразившихся COVID-19 людей изменялся цвет волос.

Врач сообщила, что цвет волос одной из ее пациенток после перенесенной болезни начал становиться на два тона светлее, но их структура не изменилась. Эффект был только в цвете. Она отметила, что механизм воздействия коронавируса на организм человека еще предстоит изучать в течение нескольких лет.

Трихолог Юлия Галлямова подтвердила, что COVID-19 может оказывать влияние на цвет волос, и предположила, что это происходит из-за атаки болезни на иммунную систему. Инфекция в ряде случаев может вызывать выпадение волос и облысение, но, пока невозможно сделать научные выводы о причинах «коронавирусного» осветления волос, потому что специалисты не располагают соответствующей статистикой, передает издание «Главред».

Ученые назвали семь основных признаков, определяющих коронавирус. Симптомы COVID-19 многие люди не могут отличить от простуды или гриппа. Результаты исследования показали семь основных симптомов.

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