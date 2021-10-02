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Сарик Андреасян снимет сериал «Несломленная» о жертве скопинского маньяка

Юлия Курганова

Развлечения
Сарик Андреасян снимет сериал «Несломленная» о жертве скопинского маньяка
Фото: instagram.com/sarik_andreasyan/

Режиссер Сарик Андреасян снимет сериал «Несломленная», который расскажет о судьбе Екатерины Мартыновой — жертве скопинского маньяка Виктора Мохова. Об этом сообщил режиссер на своей странице в соцсети Instagram.

Проект будет создан на основе мемуаров Мартыновой «Исповедь узницы подземелья». Андреасян уже приобрел права на экранизацию книги и планирует выпустить сериал в следующем году. Он будет состоять из четырех или шести серий. При этом кинематографист пока не знает, будет ли выступать в качестве режиссера или только продюсера.

По его словам, Мартынова сама обратилась к нему с просьбой снять фильм. Она будет консультировать съемочную группу во время работы над сериалом.

— Это будет история о силе человека, о сильной женщине. Это духоподъемная история о том, что всегда можно начать новую жизнь, что бы с вами ни произошло. И вы можете сохранить в себе надежду на будущее, даже пройдя такое, — рассказал Андреасян.

Виктор Мохов вышел на свободу 3 марта 2021 года после 17 лет заключения. В 2000 году он предложил 14-летней Екатерине Мартыновой и 17-летней Елене Самохиной подвезти их до дома, похитил девочек и заточил на три с половиной года в самодельном бункере под гаражом. Мохов сделал школьниц секс-рабынями, старшая девушка три раза беременела от него. Спастись пленницам удалось, передав на волю записку.

Арзамасова поддержала Андреасяна в конфликте с Кудрявцевой. Сообщение с поддержкой девушка написала в комментариях под постом режиссера в его Instagram-аккаунте. Звезда подчеркнула, что благодарна Андреасяну за поддержку на одном из проектов.

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