Автомобиль протаранил ограждение и загорелся на западе Москвы

Фото: Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО»

Россия, Москва, улица Нижние Мнёвники, 62А Карта всех событий

На территории столичного района Хорошево-Мневники машина наехала на препятствие и загорелась. Об этом в субботу, 2 октября, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Авария произошла на улице Нижние Мневники в районе дома № 62А.

— На месте работают оперативные службы, — сказано в сообщении в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Отмечается, что затруднено движение в сторону области.

Ночью 2 октября иномарка врезалась в здание Пушкинской школы в Москве. Информация о пострадавших уточняется.

Более 300 человек пострадали в «пьяных» ДТП в Москве с начала года. За восемь месяцев этого года по вине нетрезвых водителей погиб 31 человек, 332 получили ранения.Сотрудники ГИБДД просят водителей ни в коем случае не садиться за руль в нетрезвом состоянии и не подвергать свою жизнь и жизнь окружающих опасности.