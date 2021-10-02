Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Автомобиль протаранил ограждение и загорелся на западе Москвы

Юлия Курганова

Происшествия
Автомобиль протаранил ограждение и загорелся на западе Москвы
Фото: Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО»
Россия, Москва, улица Нижние Мнёвники, 62А Карта всех событий

На территории столичного района Хорошево-Мневники машина наехала на препятствие и загорелась. Об этом в субботу, 2 октября, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Авария произошла на улице Нижние Мневники в районе дома № 62А.

— На месте работают оперативные службы, — сказано в сообщении в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Отмечается, что затруднено движение в сторону области.

Ночью 2 октября иномарка врезалась в здание Пушкинской школы в Москве. Информация о пострадавших уточняется.

Более 300 человек пострадали в «пьяных» ДТП в Москве с начала года. За восемь месяцев этого года по вине нетрезвых водителей погиб 31 человек, 332 получили ранения.Сотрудники ГИБДД просят водителей ни в коем случае не садиться за руль в нетрезвом состоянии и не подвергать свою жизнь и жизнь окружающих опасности.

Читайте также:
ПожарыДТПМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Сейчас вам пошучу на три миллиона

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время ли для милосердия?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Разорванный хоровод пятнадцати сестер

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трудный сирийский вопрос

Ян Арт
Ян Арт

Доллар дешевеет, нефть дорожает

Ирина Апексимова
Ирина Апексимова

Мэтры вернутся на сцену театра

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Немцы выбрали стабильность

Все мнения
О проекте