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«Сладкая жизнь»: россияне потребляют сахар вчетверо выше нормы

Виктория Храменкова

Общество
«Сладкая жизнь»: россияне потребляют сахар вчетверо выше нормы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Каждый россиянин в прошлом году съел более 30 килограммов сахара. Речь идет только о домашнем питании, не учитывая общепит. Это следует из данных Росстата.

Согласно требованиям здорового питания, человек должен потреблять восемь килограммов сахара в год, отмечается в рекомендациях Минздрава.

По итогам 2020 года, потребление сахара в среднем на потребителя составило 16,2 килограмма, конфет и шоколада - 5,6 килограмма в пересчете на сахар, других кондитерских изделий - 4,4 килограмма, варенья, джемов, повидла - 2,2 килограмм и меда - 1 килограмм.

Городские жители потребляют сахара на пять килограмм меньше, чем сельские – 30 килограммов против 35 килограммов в среднем на человека в год.

Рекордсмен по потреблению сладкого – Ингушетия. В этой стране в среднем в год на человека приходится почти 67 килограмма сахара.

В среду, 29 сентября, «ВМ» писала, что нельзя есть много обезжиренных продуктов. Обычно в такую еду добавляют сахар, чтобы придать ей вкус. Врачи объяснили, что печень превращает излишки глюкозы и фруктозы в жир.

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