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Новые масштабные протесты на Украине могут привести к разделу страны между ее соседями. Подобную точку зрения высказал бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев.

По его словам, «третий Майдан» Украина может попросту не пережить. Граничащие с Украиной страны вкладывают деньги в те части страны, которые хотели бы присоединить к своей территории. Так, Польша «забрала» бы Гатчину, Венгрия — Закарпатье, и даже «беднейшая» в Евросоюзе Румыния вкладывает деньги в Измаил.

— Опять-таки, Россия и Белоруссия сказали свою оценку. Просто если у нас начнется глобальное противостояние — нас просто поделят, — сказал Мураев в эфире телеканала «Украина 24».

Также политик прокомментировал точку зрения украинцев, которые полагают, что ужасный конец лучше, чем ужас без конца. По его мнению, «ужасный конец» приведет к продолжительному переходному периоду, как это было в Косово, передает РИА Новости.

До этого Мураев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ошибся, когда отказался заключать прямой контракт на поставки газового топлива из России. По его словам, Россия до сих пор намекает Украине на то, что предложение о газовых поставках остается открытым, однако украинский лидер игнорирует эти сигналы.

Мураев добавил, что украинская сторона смогла договориться только о транзите газа. То, что прямой контракт не был заключен, может привести к потере нескольких миллиардов долларов.