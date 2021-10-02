Склад с горюче-смазочными материалами загорелся в Балашихе

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Московская область, Балашиха, микрорайон Салтыковка Карта всех событий

В подмосковной Балашихе горит склад с горюче-смазочными материалами. Об этом в субботу, 2 октября, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

— В 05:15 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Балашиха, микрорайон Салтыковка, владение 83, — говорится в сообщении.

Также добавляется, что в 07:11 возгорание было локализовано. В ликвидации пожара принимают участие 28 человек и 21 единица техники.

В Сети появились кадры, снятые недалеко от места происшествия. На них видно, что от горящего здания исходят клубы густого черного дыма.

Видео: Telegram / Москва 24

Утром 1 октября, крупный пожар произошел на складе площадью пять тысяч квадратных метров, который расположен на улице Адмирала Корнилова, владение 18. В помещении склада хранились изоляционные материалы. Днем того же дня пожар ликвидировали.