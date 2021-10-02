Названы четыре знака зодиака, которые встретят настоящую любовь до конца 2021 года

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Некоторым знакам зодиака еще предстоит встретить настоящую любовь до конца 2021 года. Астрологи рассказали, каким именно представителям зодиакального круга посчастливится найти свою вторую половинку.

Овны

Преградами на пути любви Овнов являются их излишняя целеустремленность и слишком высокий темп жизни. Именно эти факторы могут помешать этому знаку встретить свою любовь. Чтобы не упустить свою «половинку», Овнам следует обратит внимание на тех, кто им уже симпатизирует.

Это могут быть люди из ближнего круга. Искреннее общение с ними может привести к впечатляющему жизненному повороту.

— Очень может быть, что «тот самый» или «та самая» уже вам знакомы, но раньше вы не обращали на них внимания, — говорят астрологи.

Девы

Этому знаку стоит открыться для нового опыта и новых впечатлений. Жить полной жизнью — вот установка, которой стоит следовать Девам. Астрологи рекомендуют им экспериментировать, пробуя что-то новое. Например, можно знакомиться на улице и подходить к понравившемуся человеку первым.

При этом Девам важно проще относится к удачам и неудачам. Возможно, их будущая любовь будет очарована именной этой чертой характера. А зародившаяся страсть стремительно перерастет в нечто более глубокое.

Стрельцы

В 2021 году Юпитер входит в созвездие Козерога. Это означает, что эта могущественная планета покровительствует Стрельца в любовных делах. Подобный патронаж приведет в жизнь представителей этого знака человека, который быстро откликнется в их сердце. Отношения будут развиваться подозрительно быстро, однако ощущения общности с другим человеком покажут Стрельцам, что они на верном пути.

Водолеи

Жить ради себя и своих интересов — это принцип Водолеев. В случае отказа от него они могут потерять возможность встретить свою настоящую любовь. До конца 2021 года Водолеям нужно окунуться в мир новых знакомств. Ведь именно они приблизят их к встрече, которая навсегда изменит их жизнь, сообщает Пятый канал.

До этого астрологи назвали пять мужских и пять женских имен, обладатели которых в ближайшее время станут богатыми.