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Мать оставила трехмесячного ребенка в машине под запрещающим знаком в Москве

Илья Ашуров

Происшествия
Мать оставила трехмесячного ребенка в машине под запрещающим знаком в Москве
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Россия, Москва, 16-я Парковая улица Карта всех событий

На востоке столицы женщина оставила своего спящего ребенка в люльке в машине, которая была припаркована под запрещающим знаком. Об этом в субботу, 2 октября, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Инцидент произошел вечером 1 октября на 16-й Парковой улице. Машина подверглась эвакуации. Осмотревший салон автомобиля техник ребенка не заметил. Вскоре обнаружившая пропажу машины мать позвонила в ГИБДД и сообщила, что в салоне ее машины находится ребенок.

Эвакуатор остановили. На место происшествия выехали скорая помощь и полиция. Мать ребенка приехала только через полтора часа после эвакуации.

— С малышом все хорошо, он не пострадал. Однако температура на улице всего плюс 8 градусов, машина была не заведена, а люлька — не прикреплена, поэтому все могло быть иначе. Сейчас в деле разбираются органы опеки и полиция, — говорится в сообщении.

В дептрансе обратили внимание на то, что случаи оставления детей в машинах регулярно происходят по всему миру. Иногда они приводят к трагическим последствиям.

Родителям необходимо соблюдать правила перевозки детей и не оставлять их одних в машине, отметили в ведомстве.

В 2021 году инспекторы МАДИ обнаружили пятерых детей, которых оставили одних в автомобилях. Машины были неправильно припаркованы и могли спровоцировать аварию.

В МАДИ призвали не оставлять детей без присмотра в автомобиле. Автокресло для перевозки детей нужно выбирать строго по весу и возрасту ребенка. Кроме того, важно пристегивать малыша и само автокресло. При этом для безопасности в салоне должны быть хорошо закреплены тяжелые предметы.

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