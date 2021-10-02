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Журналиста «Комсомольской правды» Можейко задержали в Минске

Илья Ашуров

Общество
Журналиста «Комсомольской правды» Можейко задержали в Минске
Фото: Andy 93 / CC BY-SA 3.0

Журналиста издания «Комсомольская правда» Геннадия Можейко задержали. Он находится в следственном изоляторе Окрестино в Минске. Об этом в субботу, 2 октября, сообщила «КП» со ссылкой на мать журналиста.

По ее словам, последний раз она общалась с сыном днем 30 сентября. В тот момент он находился в гостинице в Москве.

До этого в его квартире сотрудники белорусского КГБ провели двухчасовой обыск, в ходе которого изъяли флеш-накопители. В постановлении на обыск были указаны две статьи Уголовного кодекса: «Оскорбление представителя власти» и «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни». Во время обыска журналиста дома не было, пояснила его мать.

В ночь с 1 на 2 октября ей позвонили и сообщили, что ее сын задержан и находится в следственном изоляторе на Окрестина. Больше никакой информации о судьбе сына она не получала, сообщает «КП».

Утром 2 октября главный редактор «КП» Владимир Сунгоркин заявил, что редакция российского издания «Комсомольская правда» почти сутки не может связаться со своим журналистом Можейко в Минске. По его словам, журналист перестал выходить на связь с 16:00 пятницы, 1 октября. Также он добавил, что Можейко не планировал служебных командировок и должен находиться в столице Белоруссии.

Геннадий Можейко является сотрудником издания «Комсомольская правда в Белоруссии». Ранее он написал статью о мужчине, который 28 сентября застрелил сотрудника КГБ. После этой публикации в Белоруссии заблокировали сайт «КП». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле «категорически не согласны» с этим решением.

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