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«Исказили мои слова»: Лия Ахеджакова отреагировала на сообщения о допросе в СК

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Исказили мои слова»: Лия Ахеджакова отреагировала на сообщения о допросе в СК
/ Фото: Алексей Орлов для газеты Вечерняя Москва

Актрису Лию Ахеджакову не вызывали в Следственный комитет России из-за спектакля «Первый хлеб». Об этом она сама сказала в беседе с «Вечерней Москвой».

— Меня неправильно понял кто-то из журналистов. Никто меня не вызывал в Следственный комитет. Просто я допустила ошибку, когда дала интервью сразу после спектакля. И один из этой журналистской братии исказил мои слова. Потом сам признался мне, что ему заплатили за то, чтобы он написал такую ерунду, что будто мне устроили допрос в СК. А он согласился, потому что у него ипотека. Вот и все, — пояснила Ахеджакова.

Ранее СМИ сообщили, что народную артистку России вызвали в СК в рамках проверки спектакля «Первый хлеб». С жалобами в Генпрокуратуру и московскую мэрию обратилась общественная организация «Офицеры России». В частности, ее представители указали на «чрезмерное использование ненормативной лексики» и «неприкрытую пропаганду однополой любви» в спектакле. После этого администрация театра убрала нецензурную брань из монолога главной героини пьесы.

В августе Ахеджакова пожаловалась на травлю после скандала, который был вызван спектаклем «Первый хлеб». Она отметила, что ее поддерживает супруг. Он следит за тем, что пишут об актрисе в Сети, а также проверяет фальшивые аккаунты, которые ведутся от имени его жены.

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