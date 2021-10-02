СЖР призвал освободить задержанного в Белоруссии журналиста Можейко

Фото: Andy 93 / CC BY-SA 3.0

Союз журналистов России (СЖР) призвал власти Белоруссии освободить задержанного сотрудника редакции «Комсомольская правда» Геннадия Можейко. Ему не предъявлены обвинения в терроризме или другой преступной деятельности, а задерживать за журналистскую работу его не имеют права. Об этом в субботу, 2 октября, заявил секретарь СЖР Тимур Шафир.

— Насколько мы знаем, ему не предъявлялись обвинения, связанные с террористической деятельностью, с преступной какой-то деятельностью, из чего мы можем предполагать, что он задержан по причине своей профессиональной деятельности, по причине материалов, которые он готовил для своего издания, то есть по факту за то, что он является журналистом и выполняет свои журналистские обязанности, — рассказал он ТАСС.

Секретарь отметил, что сама журналистская работа не является преступлением и не может быть причиной для задержания.

СЖР будет связываться с коллегами в Белоруссии и намерен узнать всю информацию о том, где находится Можейко и в чем его обвиняют.

— И, естественно, если это связано с его профессиональной деятельностью, чтобы он был немедленно освобожден, — резюмировал Шафир.

О задержании журналиста издания «Комсомольская правда» Геннадия Можейко стало известно 2 октября. Он находится в следственном изоляторе Окрестино в Минске. Его мать последний раз общалась с сыном днем 30 сентября. В тот момент он находился в гостинице в Москве.

В ночь с 1 на 2 октября ей позвонили и сообщили, что ее сын задержан и находится в следственном изоляторе на Окрестина. Больше никакой информации о судьбе сына она не получала.

Утром 2 октября главный редактор «КП» Владимир Сунгоркин заявил, что редакция российского издания «Комсомольская правда» почти сутки не может связаться со своим журналистом Можейко в Минске. По его словам, журналист перестал выходить на связь с 16:00 пятницы, 1 октября.

Геннадий Можейко является сотрудником издания «Комсомольская правда в Белоруссии». Ранее он написал статью о мужчине, который 28 сентября застрелил сотрудника КГБ. После этой публикации в Белоруссии заблокировали сайт «КП». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле «категорически не согласны» с этим решением.