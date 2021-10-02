Более 30 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Свыше 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержали семь рейсов и два отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны четыре рейса и пятнадцать отменили. А в аэропорту Внуково задержаны два рейса и три отменили.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

«Аэрофлот» возобновил регулярные полеты из Москвы в Пунта-Кану в Доминикане. Полеты Москва — Пунта-Кана — Москва сперва будут совершать только по пятницам и воскресеньям, а с начала ноября — и по средам.

Российские туристы смогут полететь на Бали не раньше декабря. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Кроме того, Россия возобновит авиасообщение с Данией, Перу, Южно-Африканской Республикой, Новой Зеландией и Джибути с 5 октября 2021 года. Отмечается, что теперь количество рейсов из России также увеличится в Индию, Испанию, Арабские Эмираты, Японию, Киргизию, Таджикистан, Шри-Ланку, Узбекистан и Бахрейн.