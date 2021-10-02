Альпинистка из России погибла в горах Черногории

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Россиянка погибла при падении на горном массиве Дурмитор в Черногории. Об этом в субботу, 2 октября, сообщила местная Горная служба спасения (GSS).

Уточняется, что Мария Кабельникова погибла при падении на Дурмиторе в районе между Велики-Меджед и Мали-Меджед.

В настоящее время проводится транспортировка тела. В акции наряду с десятью сотрудниками GSS участвуют трое членов Службы защиты Жабляка, передает РИА Новости.

Альпинист пропал на Ключевском вулкане на Камчатке. Спасатели его ищут. 27 сентября он со своим товарищем начал восхождение к вершине Ключевского вулкана. На высоте около четырех тысяч метров погода испортилась, началась сильная метель. Альпинисты выкопали в снегу убежище, где укрылись, надеясь переждать непогоду. Через некоторое время мужчины приняли решение разделиться. Через два дня второй участник восхождения добрался до домика на высоте 2,6 тысячи метров, но своего товарища там не встретил.