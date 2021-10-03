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Синоптик сообщил о погодных аномалиях в ближайшие дни в европейской части РФ

Юлия Курганова

Общество
Синоптик сообщил о погодных аномалиях в ближайшие дни в европейской части РФ
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Европейскую часть России ожидают погодные аномалии в ближайшие дни из-за мощного антициклона. Северные регионы, Калининградскую, Ленинградскую,Псковскую, Новгородскую области, Карелию ожидает теплая погода с температурой выше климатической нормы, а регионы Урала и юга западной Сибири, Курганскую, Томскую, Челябинскую, Новосибирскую, Свердловскую, Омскую области — аномально холодная погода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Очень теплая погода будет на севере европейской части России, потому что в антициклоне с западной периферии перемещаются теплые воздушные массы. Температура будет выше нормы на 4 градуса, а это значит, что в Калининградской области прогнозируется плюс 15-21 градус, в Ленинградской области — 12-13 градусов тепла, даже в Мурманской, Вологодской областях, Карелии — 8-12 градусов, в Новгородской, Псковской областях — 11-16 градусов. Это просто замечательная погода, — рассказал он.

Синоптик добавил, что регионы Урала и юга Западной Сибири, напротив, оказались в холодной части антициклона, потому там в ближайшие дни ожидается холодная погода с отклонениями от климатической нормы. Так, на востоке и юге европейской России ситуация другая, так как по восточной периферии антициклона перемещаются холодные воздушные массы. Это приводит к тому, что на Урале температура будет ниже нормы: в Екатеринбурге, Челябинске и Кургане будут отрицательные температуры ночью, небольшие положительные температуры днем.

В Свердловской области температура будет минус 1-6 градусов ночью, днем — около плюс 5 градусов, в Челябинской области — 7 градусов мороза ночью, днем — 5-8 градусов тепла, в Омской, Томской, Новосибирской областях — минус 1-4 градусов ночью, днем — около 5 градусов тепла, передает ТАСС.

Москвичей предупредили о «барической горе» в ближайшие пять дней. В субботу утром, 2 октября, уже был зафиксирован рекордный показатель с 1975 года — столбик барометра в такой же день поднимался до 762,6 миллиметра ртутного столба, а в 2021-м он превысил этот показатель на 2 миллиметра. Причем давление продолжит расти.

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