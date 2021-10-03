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В Главархиве рассказали, как в Москве создавали воздушный флот в начале ХХ века

Юлия Курганова

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В Главархиве рассказали, как в Москве создавали воздушный флот в начале ХХ века
Фото: Главархив

Тема воздухоплавания в России было такой популярной, что летательные аппараты разрабатывали и инженеры, и любители. А жители столицы активно жертвовали на воздушный флот. История воздухоплавания началась в конце XVIII — начале XIX века, когда появились воздушные шары. Об этом рассказали в Главархиве.

Там сохранилось свидетельство о полете на таком шаре известного иллюзиониста Джозефа Пинетти. Он состоялся в Москве в 1803 году и обошелся маэстро в четыре тысячи рублей — по тем временам это была большая сумма.

Позднее изобрели аэропланы. Московское общество содействия успехам опытных наук и их практических применений имени Христофора Леденцова получало много просьб оказать финансовую помощь в постройке аэропланов. Оно помогало изобретателям и иногда субсидировало самых талантливых. Кто-то сам отправлял чертежи, кому-то требовались средства для постройки аэропланов, а некоторые присылали даже снимки готовых моделей.

Необходимость собственного воздушного флота в стране в начале XX века хорошо понимали власти, поэтому было объявлено о сборе пожертвований на его создание. В листовке Всероссийского аэроклуба, который всячески поддерживал эту кампанию, было написано, что император Николай II на докладе о разрешении сбора пожертвований оставил резолюцию: «Соглашаюсь с удовольствием и желаю успеха отечественному воздухоплаванию».

В Москве созданием летательных аппаратов занимался Московский организационный комитет по сбору пожертвований на воздушный флот. Для контроля за средствами столичные власти заготовили специальные квитанционные книжки. Квитанции выдавали жертвователям, а их корешки в составе книжек потом возвращали в канцелярию московского генерал-губернатора, где уже подсчитывали собранные деньги.

Москвичей, которым не было жалко средств на воздушный флот, отмечали и поощряли. Так, мужчинам выдавали специальные нагрудные знаки, женщинам — кулоны на цепочках. За взнос в 500 рублей выдавался золотой знак, за 100 рублей — серебряный. За более мелкие пожертвования в размере пяти рублей можно было получить серебряный позолоченный жетон «Орел с самолетом и Андреевским флагом» для ношения на цепочке. Люди, которые пожертвовали от трех до четырех рублей, могли рассчитывать на серебряный позолоченный жетон «Самолет в венке», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Главархив рассказал о модернизации столичного метро в 1950-х годах. В 1955 году на четырех линиях Московского метрополитена насчитывалась уже 41 станция. Население столицы увеличивалось, в связи с чем потребность москвичей в быстром транспорте только росла.

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