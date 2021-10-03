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Старшеклассники сломали позвоночник восьмилетнему мальчику в Новосибирске

Юлия Курганова

Происшествия
Старшеклассники сломали позвоночник восьмилетнему мальчику в Новосибирске
Фото: moscow-live

Жительница Новосибирска рассказала в социальных сетях, что ее восьмилетнего сына избили на перемене в школе более старшие дети. Это случилось в конце сентября 2021 года, мальчик получил закрытый перелом позвоночника.

— Мой сын учится в школе № 1. Его избили старшеклассники на перемене: таскали, пинали, заламывали руки, взяли за волосы, он от них вырывался. Убежал, но они его догнали, схватили за ноги и за руки. Это издевательство происходило во время перемены в течение 20-ти минут. В это время проходили учителя и видя, что над моим ребенком измываются, никак не отреагировали. В результате побоев сын получил травму позвоночника, — написала женщина в паблике во «ВКонтакте».

Она приложила справку из травмпункта.

Пост привлек внимание правоохранительных органов, объявили о начале проверки в региональных МВД и следственном комитете в субботу, 2 октября.

В настоящее время следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц школы и будет принято процессуальное решение.

Трехлетняя девочка попала в больницу после избиения пьяной женщиной в Москве. По данному факту организовано проведение доследственной проверки.

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