Трехлетняя девочка попала в больницу после избиения женщиной в Москве

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Россия, Москва, Рязанский проспект Карта всех событий

Пьяная женщина избила трехлетнюю девочку в столице. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова в четверг, 16 сентября.

— По данному факту организовано проведение доследственной проверки, — уточнила Иванова.

Она также отметила, что СК занимается установлением всех обстоятельств произошедшего.

— В рамках проверки, в частности, затребованы данные о состоянии здоровья девочки, а женщину опросят в скором времени, — резюмировала Иванова.

Процессуальное решение, по словам представителя СК, будет принято по результатам проверки.

В свою очередь, в столичной прокуратуре заявили, что выпившая женщина избила свою дочь, а потом ушла, заперев ее и еще троих детей одних в квартире.

— По предварительной информации, 15 сентября 2021 года в квартире одного из домов по Рязанскому проспекту женщина, предположительно, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, причинила телесные повреждения трехлетнему ребенку, а затем, заперев дверь, из квартиры скрылась, оставив внутри несовершеннолетних детей 2011, 2015, 2018, 2019 годов рождения, — рассказала «ВМ» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Прокуратура в ходе проверки установит обстоятельства произошедшего и даст оценку соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних, а также действиям матери по исполнению родительских обязанностей. Результаты проверки по данному факту поставлены на контроль ведомства, заключила Нефедова.

16 сентября в столичной прокуратуре сообщили, что Кунцевский суд приговорил к двум годам лишения свободы жителя столицы Дениса Булавлева за истязание малолетней племянницы. По словам представителя ведомства, с февраля по декабрь 2020 года мужчина в квартире на Рублевском шоссе избивал свою малолетнюю племянницу 2010 года рождения якобы в воспитательных целях.

Мужчина принуждал девочку к выполнению домашних заданий с применением насилия и наносил ей телесные повреждения за плохую успеваемость. Установлено, что каждый раз Булавлев наносил племяннице пять ударов руками и ногами по лицу и туловищу. Помимо этого мужчина регулярно избивал девочку металлическим грифом (металлической палкой — прим. «ВМ») по ягодицам.