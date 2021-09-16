Москвича приговорили к двум годам колонии за истязание малолетней племянницы

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Кунцевский районный суд приговорил к двум годам лишения свободы жителя столицы Дениса Булавлева за истязание малолетней племянницы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 16 сентября.

По словам представителя ведомства, с февраля по декабрь 2020 года Булавлев в квартире на Рублевском шоссе избивал свою малолетнюю племянницу 2010 года рождения якобы в воспитательных целях.

Мужчина принуждал девочку к выполнению домашних заданий с применением насилия и наносил ей телесные повреждения за плохую успеваемость. Установлено, что каждый раз Булавлев наносил племяннице пять ударов руками и ногами по лицу и туловищу.

Помимо этого мужчина регулярно избивал девочку металлическим грифом (металлической палкой — прим. «ВМ») по ягодицам.

— С учетом позиции государственного обвинителя Кунцевской межрайонной прокуратуры города Москвы суд приговорил Булавлева к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — заключила Нефедова.

13 сентября в СК сообщили, что ранее судимому мужчине, напавшему на девятилетнюю школьницу в Солнечногорске, предъявили обвинение в разбойном нападении и в покушении на совершение преступления против половой неприкосновенности ребенка.

По данным следствия, 11 сентября он возле многоквартирного дома в микрорайоне Рекинцо напал на девочку и похитил у нее мобильный телефон, несколько раз ударив ее по лицу. 12 сентября в СК по Подмосковью сообщили, что нападавший был задержан. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Во время допроса злоумышленник признался, что собирался совершить в отношении девочки преступление против ее половой неприкосновенности, однако его планам помешали прохожие. В результате он был вынужден отпустить школьницу.