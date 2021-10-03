Исторический фонтан по просьбам жителей восстановили на северо-востоке Москвы

Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства

Россия, Москва, улица Бориса Галушкина, 21 Карта всех событий

Во дворах домов 21–25 на улице Бориса Галушкина в Алексеевском районе провели комплексное благоустройство. Работы выполнялись в соответствии с пожеланиями жителей. Об этом в воскресенье, 3 октября, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

— Привели в порядок исторический фонтан: заменили инженерные сети и насосное оборудование, отремонтировали чашу, отреставрировали скульптуру мишек, восстановили сцену-амфитеатр и сделали площадку перед ней для проведения дворовых праздников. Также оборудовали детскую и спортивную площадки, установили столы для пинг-понга, велопарковки, устроили зону для настольных игр, — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, специалисты обновили сеть дорожек и тропинок, установили садовые качели на специально оборудованной площадке для тихого отдыха и озеленили территорию — дополнительно высадили сотни кустарников и десятки деревьев, разбили цветники из многолетников.

Все дворы оснащены многочисленными фонарями.

До этого в Москве завершилось благоустройство сквера у малого Федосьинского пруда. Специалисты сделали его удобным и современным для отдыха и занятий спортом. Также сообщалось, что более 80 парков благоустроили в ТиНАО с момента присоединения. Недавно был закончен первый этап комплексного благоустройства поселка Марьино, который расположен в поселении Филимонковском. На территории рабочие обновили зеленую зону отдыха.