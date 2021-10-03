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«Ухудшается каждый день»: появились подробности о состоянии Ларисы Гузеевой

Полина Долганова

Общество
«Ухудшается каждый день»: появились подробности о состоянии Ларисы Гузеевой
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Поражение легких у госпитализированной российской телеведущей и актрисы Ларисы Гузеевой оценивается на уровне семи процентов. Об этом в воскресенье, 3 октября, рассказал источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, речи о том, что артистка идет на поправку, пока не идет.

— Ее состояние ухудшается каждый день. Она лежит в кислородной маске. У нее коронавирус, естественно, остался, — рассказал источник «КП».

По его словам, процент поражения легких у актрисы растет с каждым днем.

До этого телеведущая Лариса Гузеева подтвердила, что заболела коронавирусом. Об этом артистка рассказала на своей странице в Instagram. Звезда призналась, что у нее действительно диагностировали «эту гадость».

О госпитализации Гузеевой стало известно 27 сентября. Журналисты со ссылкой на источники сообщили, что актрису на скорой помощи увезли в Коммунарку. Сообщалось, что тесты на коронавирус у телеведущей показывали отрицательный результат, а возможной причиной госпитализации называли стресс.

Позже медики выявили у нее COVID-19. При этом ей сделали КТ, которое не показало поражение легких. Представители СМИ выяснили, что Гузеева лежит в отдельной палате и принимает успокоительные.

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