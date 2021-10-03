Украине напомнили о водной блокаде Крыма из-за отсутствия транзита газа

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Перекрытие транзита газа тесно связано с водной блокадой Крыма. Такое мнение в воскресенье, 3 октября, высказал украинский активист, представитель «Комсомола Украины» Александр Кононович.

Он отметил, что из-за контракта между Россией и Венгрией о поставках горючего вещества Киев потеряет возможность контролировать чужие ресурсы.

По словам активиста, до этого Украина могла «отбирать» российский газ из-за транзита. Теперь же государство ожидают дополнительные расходы.

Однако действия Украины в данной ситуации Александр Кононович связал с политикой в отношении Москвы.

— Понимаете, чтобы прокачать газ, мы денежки у русских берем, а по итогу мы просто отбираем из трубы. Знаете, течет река, мы взяли черпанули и утолили жажду газовую. А теперь перекрыли, так же, как и вы перекрыли в Крым воду, — подытожил он в беседе на YouTube-канале Тарика Незалежко.

В понедельник, 27 сентября, Газпром и Венгрия заключили договор на поставку газа в течение 15 лет. В рамках реализации соглашения венгерская сторона будет получать четыре с половиной миллиарда кубометров топлива на протяжении этого времени. Большая часть газа будет поступать в Венгрию через Сербию, а остальная — через Австрию.