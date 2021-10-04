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Около 40 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Юлия Курганова

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Около 40 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Почти 40 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержали десять рейсов и пять отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны четыре рейса и пятнадцать отменены. А в аэропорту Внуково задержан один рейс и два отменены.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

«Аэрофлот» возобновил регулярные полеты из Москвы в Пунта-Кану в Доминикане. Полеты Москва — Пунта-Кана — Москва сперва будут совершать только по пятницам и воскресеньям, а с начала ноября — и по средам.

Российские туристы смогут полететь на Бали не раньше декабря. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Кроме того, Россия возобновит авиасообщение с Данией, Перу, Южно-Африканской Республикой, Новой Зеландией и Джибути с 5 октября 2021 года. Отмечается, что теперь количество рейсов из России также увеличится в Индию, Испанию, Арабские Эмираты, Японию, Киргизию, Таджикистан, Шри-Ланку, Узбекистан и Бахрейн.

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