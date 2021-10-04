Появилось новое видео с места крушения вертолета в Подмосковье

Фото: Следственный комитет на траспорте

Россия, Московская область, Лыткарино Карта всех событий

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России опубликовало новые кадры с места крушения вертолета Robinson в Московской области.

В настоящее время место крушения огорожено, ведутся оперативные работы.

Обломки воздушного судна в настоящее время изучаются следователями.

вертолет.mp4 / Видео: Следственный комитет на транспорте

Ранее в пресс-службе МЧС по области заявили, что в 20:18 по московскому времени в экстренные службы поступило сообщение о крушении. В ведомстве отметили, что в результате падения воздушного судна возгорания не последовало. На место происшествия немедленно направили 12 сотрудников и четыре единицы техники.

Позже в пресс-службе МЧС России подтвердили информацию о погибших. В результате крушения вертолета Robinson R-44 в Московской области в Лыткарине погибли три человека. В пресс-службе подчеркнули, что воздушное судно выполняло учебно-тренировочный полет.

По факту крушения вертолета в Лыткарино возбудили уголовное дело. В настоящий момент следователи и криминалисты выехали на место инцидента.