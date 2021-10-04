Пять человек пострадали в ДТП с автобусом на трассе под Красноярском

Фото: МВД по Красноярскому краю

Рейсовый автобус опрокинулся на участке федеральной трассы «Енисей» около города Дивногорска Красноярского края, пострадали пять человек. Об этом сообщается в понедельник, 4 октября, на сайте регионального МВД.

Авария произошла поздно вечером в воскресенье, 3 октября. Автобус следовал по маршруту «Ермаковское — Красноярск».

Уточняется, что на 66-ом километре трассы Р-257 «Енисей» водитель автобуса «Неоплан», двигаясь в направлении краевого центра, съехал в левый кювет с последующим опрокидыванием на левую сторону.

Во время аварии в транспортном средстве находилось 38 пассажиров. По предварительным данным, травмы получили пять человек.

В МВД не уточнили причину ДТП.

В воскресенье, 3 октября, автобус с 30 пассажирами опрокинулся в Хабаровском крае. В результате пострадали 12 человек. ДТП случилось на 19-м километре автодороги Хабаровск — Лидога — Ванино — Комсомольск-на-Амуре.