Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В столичном комитете ветеринарии рассказали о трех главных правилах для владельцев питомцев

Виктория Сикерина

Город
В столичном комитете ветеринарии рассказали о трех главных правилах для владельцев питомцев
Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Всемирный день защиты животных отмечается 4 октября. Забота о питомцах — это не только обязанность хозяев, но и установленная законом ответственность. В столичном комитете ветеринарии в понедельник, 4 октября, напомнили о важных требованиях по содержанию и уходу за животными.

В ведомстве отметили, что самое важное — это надлежащий уход. Из-за этого о решении завести нового друга следует тщательно подумать и убедиться в своих силах и степени ответственности, а после приобрести все необходимое.

— Помните, что наши питомцы — живые существа, которые, как и мы, испытывают эмоции и нуждаются в личном пространстве. Подумайте, насколько животному будет комфортно в вашей квартире, где будет его зона для питания и отдыха. Особенно это касается тех, кто хочет завести крупную собаку, — заявила Вера Земская, ведущий ветеринарный врач Станции по борьбе с болезнями животных Восточного административного округа (ВАО).

Также питомцу требуется регулярное профилактическое лечение. Например, прививка от бешенства для кошек и собак является обязательной. В Москве вакцинировать питомцев можно в специализированных прививочных пунктах, государственных клиниках или на дому.

— Домашних животных нужно вакцинировать и от других инфекционных болезней... Также в целях профилактики надо обрабатывать домашних животных от блох и клещей и использовать антигельминтные препараты, — пояснила специалист.

Третий важный пункт — оказание ветеринарной помощи вовремя. По закону хозяева обязаны следить за здоровьем своих животных. Вера Земская подчеркнула, что каждый год рекомендуется проводить полный профилактический осмотр своего питомца.

В пятницу, 1 октября, в пресс-службе Российской кинологической федерации рассказали, что затрудненное дыхание, вялость и ухудшение аппетита питомца являются признаками переохлаждения у собак.

Читайте также:
Животныеуход за питомцамиВетеринары
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сражались до последней пули

Никита Миронов
Никита Миронов

Сейчас вам пошучу на три миллиона

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время ли для милосердия?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Разорванный хоровод пятнадцати сестер

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трудный сирийский вопрос

Ян Арт
Ян Арт

Доллар дешевеет, нефть дорожает

Ирина Апексимова
Ирина Апексимова

Мэтры вернутся на сцену театра

Все мнения
О проекте