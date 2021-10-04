В столичном комитете ветеринарии рассказали о трех главных правилах для владельцев питомцев

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Всемирный день защиты животных отмечается 4 октября. Забота о питомцах — это не только обязанность хозяев, но и установленная законом ответственность. В столичном комитете ветеринарии в понедельник, 4 октября, напомнили о важных требованиях по содержанию и уходу за животными.

В ведомстве отметили, что самое важное — это надлежащий уход. Из-за этого о решении завести нового друга следует тщательно подумать и убедиться в своих силах и степени ответственности, а после приобрести все необходимое.

— Помните, что наши питомцы — живые существа, которые, как и мы, испытывают эмоции и нуждаются в личном пространстве. Подумайте, насколько животному будет комфортно в вашей квартире, где будет его зона для питания и отдыха. Особенно это касается тех, кто хочет завести крупную собаку, — заявила Вера Земская, ведущий ветеринарный врач Станции по борьбе с болезнями животных Восточного административного округа (ВАО).

Также питомцу требуется регулярное профилактическое лечение. Например, прививка от бешенства для кошек и собак является обязательной. В Москве вакцинировать питомцев можно в специализированных прививочных пунктах, государственных клиниках или на дому.

— Домашних животных нужно вакцинировать и от других инфекционных болезней... Также в целях профилактики надо обрабатывать домашних животных от блох и клещей и использовать антигельминтные препараты, — пояснила специалист.

Третий важный пункт — оказание ветеринарной помощи вовремя. По закону хозяева обязаны следить за здоровьем своих животных. Вера Земская подчеркнула, что каждый год рекомендуется проводить полный профилактический осмотр своего питомца.

В пятницу, 1 октября, в пресс-службе Российской кинологической федерации рассказали, что затрудненное дыхание, вялость и ухудшение аппетита питомца являются признаками переохлаждения у собак.