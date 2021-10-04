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В Японии объявили новый состав правительства

Полина Долганова

В мире
В Японии объявили новый состав правительства
Фото: flickr.com / James Song

Сотым премьер-министром Японии стал глава Либерально-Демократической партии, бывший министр иностранных дел Фумио Кисида. В связи с этим в стране объявили новый состав правительства. Его огласил новый генсек правительства Хирокадзу Мацуно.

13 из 19 министров получат свои должности впервые. Так, например, министр сельского хозяйства Гэндзиро Канэко впервые займет пост в правительстве.

Отмечается, что в состав кабмина вошли три женщины. Сэйко Нода станет главой управления по делам детей и будет заниматься проблемами гендерного неравенства, Норико Хориути станет отвечать за вопросы вакцинации, Олимпиады и Паралимпиады, а Карэн Макисима, в свою очередь, станет руководить министерством цифровизации.

Главой министерства финансов назначен 68-летний сын бывшего премьер-министра страны и друг экс-министра финансов Сюнъити Судзуки.

Минздрав Японии теперь возглавляет Сигэюки Гото, который ранее занимал должность заместителя министра юстиции в правительстве Абэ.

Через некоторое время новый премьер министр Японии Кисида и его правительство примут участие в торжественной церемонии с участием императора Нарухито. На этом мероприятии состав нового правительства будет официально утвержден, передает РИА Новости.

4 октября стало известно, что бывшего министра иностранных дел Фумио Кисиду избрали в парламенте на пост нового премьер-министра Японии. Назначение Кисиду не стало неожиданностью, потому как на прошлой неделе его избрали главой правящей Либерально-демократической партии.

Правительство премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги в понедельник, 4 октября, в полном составе ушло в отставку. Об этом сообщила канцелярия главы японского кабмина.

На внеочередном заседании кабинета министров премьер-министр Суга собрал у всех членов правительства заявления об отставке.

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