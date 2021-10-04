Баталина написала заявление об уходе с поста замминистра труда

Депутат Государственной думы Ольга Баталина / Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Центризбирком России на заседании 4 октября зарегистрирует заместителя министра труда Ольгу Баталину в качестве депутата Государственной думы. Об этом свидетельствует проект постановления ЦИК.

В связи с этим Баталина написала заявление об уходе с поста заместителя министра труда России.

Ольга Баталина вместе с Марией Бутиной значатся в перечне 54 зарегистрированных кандидатов от правящей партии, которые получили мандаты.

Кроме того, ЦИК также передал два вакантных мандата партии «Новые люди», один — партии ЛДПР и три — партии КПРФ, передает РИА Новости.

Накануне президент России Владимир Путин освободил Владимира Васильева от должности советника президента в связи с его избранием депутатом Государственной думы.

До этого президент освободил Анну Кузнецову от должности детского омбудсмена в связи с ее избранием в нижнюю палату Федерального собрания.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату парламента в единый день голосования прошли прямые выборы глав девяти субъектов России, также избирались 39 региональных парламентов.

Российский президент 1 октября подписал указ о созыве первого заседания Госдумы, которое состоится 12 октября.