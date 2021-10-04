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Два автомобиля столкнулись на 23-м километре внешней стороны МКАД

Илья Ашуров

Происшествия
Два автомобиля столкнулись на 23-м километре внешней стороны МКАД
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, МКАД, 23-й километр Карта всех событий

В результате ДТП на 23-м километре внешней стороны МКАД перекрыта одна полоса движения. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Два легковых автомобиля столкнулись в районе поселка Развилка. На месте аварии уже работают оперативные службы.

Два автомобиля столкнулись на 23-м километре внешней стороны МКАДФото: Telegram / Дептранс. Оперативно

— Информация о пострадавших уточняется, — говорится в сообщении.

Ночью 4 октября на 8-м километре МКАД произошло крупное ДТП с участием четырех машин, в результате которого один человек погиб и еще трое получили травмы различной степени тяжести.

Автомобиль каршеринга Volkswagen врезался в стоящую в четвертой полосе легковушку Kia, та в свою очередь сбила вышедшего на проезжую часть мужчину (водитель Kia — прим. «ВМ») и врезалась в машину марки Toyota. Также в ходе происшествия была повреждена легковушка Renault.

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