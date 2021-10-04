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Диетолог объяснил, как худеть, если любишь вкусно поесть

Анна Михалюк

Общество
Диетолог объяснил, как худеть, если любишь вкусно поесть
Фото: pixabay.com

Врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал, что можно предпринять людям, которые недовольны своим телом, но отказаться сразу от вкусной еды не могут.

Эксперт подчеркивает, что самое главное в таком случае — правильный настрой. Необходимо придерживаться концепции маленьких шагов.

— Не пытайтесь говорить себе: «Сделай это! Начни сегодня!». Говорите себе: «Давай попробуем, сделаем маленький шажочек». Если вам понравится, вы скажете себе: «О, мне понравилось! Можно двигаться еще!». Так будет проще. Когда я хотел заниматься спортом, всегда меня что-то удерживало. Рано утром летом я выходил на улицу и говорил себе: «Смотри, какая хорошая погода! Если захочешь, ты пойдешь домой, а если понравится — пойдешь заниматься». Это не было критическим указанием, а было предложением, и моя психика это понимала. Когда вы добьетесь маленькой задачи, вы похвалите себя и пойдете дальше.

При этом специалист предупредил, что не стоит поощрять себя едой. Он пояснил, что это идет из детства, когда мама говорила: «Закончишь четверть — пойдем с тобой в фастфуд».

— Поощрить себя можно походом в театр или покупкой вещи. Можно поспорить с близкими, например, если вы похудеете, муж купит вам шубу. Он, уверенный в том, что вы не похудеете, согласится на спор, а вы можете в результате получить обновку, — советует эксперт в новом видео на своем YouTube-канале.

Ранее доктор Ковальков объяснил, как на диете можно есть картошку и худеть.

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