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Песков заявил, что Газпром не отрицал возможность переговоров с Киевом о поставках газа

Полина Долганова

Политика
Песков заявил, что Газпром не отрицал возможность переговоров с Киевом о поставках газа
Фото: Иванко Игорь / АГН Москва

Российская компания «Газпром» никогда не отрицала возможность проведения переговоров с Украиной о поставках газа. Этот вопрос остается в контексте экономической целесообразности. Об этом в понедельник, 4 октября, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

3 октября транзит газа в Венгрию через Украину возобновили. Поток горючего вещества через «Берегово» на границе Венгрии и Украины составил свыше 200 тысяч кубометров в час на 22:00 по московскому времени. До этого передача газового топлива отсутствовала.

В пятницу, 1 октября, представители Газотранспортной системы Украины заявили, что российская компания «Газпром» с семи часов утра приостановила перекачку газового топлива в Венгрию через украинскую территорию.

При этом контракт на поставки газа рассчитан на период с 1 октября текущего года по 30 сентября 2022 года в расчете 24,6 миллиона кубических метров в день.

В понедельник, 27 сентября, Газпром и Венгрия заключили договор на поставку газа в течение 15 лет. В рамках реализации соглашения венгерская сторона будет получать четыре с половиной миллиарда кубометров топлива на протяжении этого времени. Большая часть газа будет поступать в Венгрию через Сербию, а остальная — через Австрию.

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