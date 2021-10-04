«Настоящий профессионал»: одна из клиенток рассказала, каким был погибший пилот вертолета Robinson

Фото: Следственный комитет на траспорте

Россия, Московская область, Лыткарино Карта всех событий

Вечером 3 октября в подмосковном Лыткарине потерпел крушение экскурсионный вертолет Robinson. На его борту находились три человека — пилот и два пассажира. Все они погибли. Девушка по имени Ксения, некогда летавшая с погибшим пилотом на похожую экскурсию, рассказала корреспонденту «Вечерней Москвы» каким был погибший пилот вертолета Robinson.

— Наше знакомство началось с шутки. Мы ждали у вертолета, когда он подошел к нам, и мы спросили: «Это вы с нами полетите?» На что он ответил: «Да, если возьмете — буду вашим попутчиком», — начала свой рассказ Ксения.

Перед полетом она переживала, что пилот, с которым она отправится на экскурсию будет неохотно отвечать на вопросы и всю программу отработает молча. Однако все оказалось ровно наоборот: мужчина с удовольствием рассказывал не только о местах, над которыми мы пролегали, но объяснял, как устроен вертолет.

Видео: Ксения, клиентка погибшего пилота

— Отвечал на самые дурацкие вопросы, абсолютно не раздражаясь. Провел полноценную экскурсию с рассказом о происхождении Лыткарино и его жителях, хотя не был обязан, — вспоминает Ксения.

По словам девушки, погибший пилот — настоящий профессионал с большим летным стажем. Во время общения шутил и был необычайно вежлив. Перед наклонением вертолета он спросил у пассажиров, все ли у них в порядке с вестибулярным аппаратом.

— Воздушное судно он вел невероятно аккуратно и уверенно. Перед посадкой вдруг сказал: «Если вы не против — сейчас немного повальсируем». И очень филигранно выполнил интересный элемент пилотажа почти над землей, — сказала Ксения, добавив, что этот элемент вызвал у нее восхищение.

Девушка охарактеризовала погибшего пилота, как человека хорошего и «очень душевного». По ее мнению, он получал невероятное удовольствие от своей профессии.

— Хотели с ним обязательно еще как-нибудь полетать, но к сожалению, случилась эта ужасная катастрофа. Искренне соболезную всем родным и близким, — заключила Ксения.

По данным Telegram-канал «112», в катастрофе с вертолетом Robinson, который упал в Подмосковье, погибли 22-летний Семен Садков и 21-летняя Христина Кисель. Они оба были пассажирами вертолета. Молодые люди приехали в столичный регион из Пермского края.